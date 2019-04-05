BBC'de yer alan habere göre, paleontologlar Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı 4 metre boyunda balina fosili keşfetti.



Araştırmacılar Peru'nun Pasifik kıyısına yakın Playa Media Luna'da bulunan fosilin balinanın nasıl değişime uğradığına ışık tutacağını belirtti.



Ayakları perdeli ve toynaklı olan balinanın hem yüzebildiği hem de karada yürüyebildiği düşünülüyor.



Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Olivier Lambert, ilk balinaların 50 milyon yıl önce Güney Asya'da yaşadığının düşünüldüğünü ifade ederek, yeni keşfedilen fosilin Pakistan ve Hindistan dışında bulunan ilk dört bacaklı balina fosili olduğunu belirtti.



Lambert, balinaların Güney Asya'dan Güney Amerika'ya göç etmiş olabileceğini söyledi.



Çalışmanın sonuçları, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

