PES artık tarihe karıştı! (eFootball 2022 nedir, ne zaman çıkacak, özellikleri neler, ücretsiz mi?)

Pro Evolution Soccer'ın adı tarihe karışıyor ancak oyun varlığını sürdürmeye devam edecek.



PES severler oyunun 2022 sürümünü merakla beklerken oyunun yapımcısı Konami, oyunun artık Pro Evolution Soccer adıyla çıkmayacağını duyurdu.

PES'İN YENİ ADI NE?

Konami'nin açıklamasına göre PES artık eFootball adıyla piyasada yerini alacak.



eFootball 2022 adı altında yeni sürümü çıkacak oyunla ilgili birçok yenilik de duyuruldu.

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eFOOTBALL 2022 ÜCRETSİZ OLACAK

Konami oyunseverlere dev bir müjde verdi.

Oyunun yeni sürümünün ücretsiz olacağı konuşuluyordu ancak yapılan açıklamayla eFootball 2022'nin ücretsiz olacağı kesinleşti.



Buna göre oyun tüm dünyada ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

eFootball 2022, sonbaharda piyasaya sürülecek.

eFOOTBALL 2022'DE YENİLİKLER NELER?

﻿eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.



Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.



eFootball 2022 ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.



Öte yandan oyun ücretsiz olmasıyla birlikte aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.