Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş Tesla’yı da vurdu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları dün tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatları yüzde 30'luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi.



Dün yaşanan bu düşüş elektrikli otomobil üreticisi Tesla’yı da etkiledi. CNBC’de yer alan habere göre, Tesla’nın hisseleri pazartesi günü yüzde 13.6’lık bir düşüş yaşadı.



Aynı habere göre, Tesla hissesi 95 dolar değer kaybederek 608 dolara kadar geriledi.



Uzmanlar bu düşüşte petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün yanı sıra corona virüs endişesi ile düşüş trendine giren piyasaların da etkili olduğu görüşünde.



Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı dün 45 dolardan 31 dolara kadar inmişti.



Petrol yıla 66 dolardan başlamış, corona virüs salgınının etkisiyle 50 dolara kadar gerilemişti.

