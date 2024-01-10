Pillerde lityum kullanımı yüzde 70 azalabilir: Yapay zekadan yeni keşif

Yapay zeka ve süper bilgisayarlardan faydalanarak pillerde lityum kullanımının azaltılabileceği yeni bir madde keşfedildi.

Bulgular Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı'nın bir parçası olan Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) tarafından yapıldı.

LİTYUM KULLANIMINI YÜZDE 70'E KADAR AZALTABİLECEK

BBC'nin haberine göre, keşfi yapan bilim insanları, bu malzeme sayesinde lityum kullanımını yüzde 70'e kadar azaltabileceğini söyledi.

Bu madde keşfedilmesinden bu yana bir ampüle güç sağlamak için test edildi ve başarıyla sonuçlandı.

Microsoft araştırmacılarının 32 milyon inorganik malzemeyi bir haftadan kısa bir sürede 18 umut verici adaya indirgemek için yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullandı.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE 20 YILDAN FAZLA SÜREBİLİRDİ

Eğer geleneksel laboratuvar araştırma yöntemleri kullanılsaydı 20 yıldan fazla sürebilecek bir tarama sürecinin olabileceği de belirtildi.



9 AYDA TAMAMLANDI

Ancak yapay zeka ve süper bilgisayarların yardımıyla başlangıçtan çalışan bir batarya prototipinin geliştirilmesine kadar olan süreç dokuz aydan kısa sürdü.

250 YILLIK BİLİMSEL KEŞFİ 25 YILA SIKIŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Microsoft'un başkan yardımcısı Jason Zander, teknoloji devinin misyonlarından birinin "250 yıllık bilimsel keşfi önümüzdeki 25 yıla sıkıştırmak" olduğunu söyledi.

LİTYUM NEDİR?

Lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar her şeye güç sağlayan şarj edilebilir pillerin temel bileşenlerinden biridir.

2025'TE KADAR MALZEME SIKINTISI YAŞANABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, metale olan ihtiyaç arttıkça ve elektrikli araçlara olan talep yükseldikçe, dünya 2025'e kadar malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir.

2030 YILINA KADAR TALEPLERİN ON KATINA ARTMASI BEKLENİYOR

ABD Enerji Bakanlığı'na göre, lityum-iyon pillere olan talebin 2030 yılına kadar on katına kadar artması bekleniyor, bu nedenle üreticiler buna ayak uydurmak için sürekli olarak pil tesisleri inşa ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ DEPOLAMA POTANSİYELİ

Şu anda basitçe N2116 olarak adlandırılan bu yapay zeka türevi malzeme, bilim insanları tarafından hammaddeden çalışan bir prototipe dönüştürülerek test edilmiş bir katı hal elektrolitidir.

Katı hal bataryaları geleneksel sıvı veya jel benzeri lityumdan daha güvenli olduğu için sürdürülebilir bir enerji depolama potansiyeline sahiptir.

Yakın gelecekte, daha hızlı şarj olan katı hal lityum piller, binlerce şarj döngüsüyle daha da enerji yoğun olmayı vaat ediyor.

BU YAPAY ZEKANIN FARKI NE?

Bu çalışmada Microsoft tarafından geliştirilen ve kimyayı gerçekten çözebilecek moleküler veriler üzerinden eğitilmiş yeni bir yapay zeka türü kullanıldığı aktarıldı.