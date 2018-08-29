Çin’in kripto para birimlerine ilişkin gerçekleşen işlemleri kısıtlama süreci kapsamında, Çin’in güneyinde yer alan ve ekonomik kalkınma kenti olarak da bilinen Guangzhou’da kripto para birimleri eylemlerine ilişkin bütün etkinlikler yasaklandı.



Çin kripto para birimleri kısıtlama eylemlerine rağmen piyasada dün görülen artış eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.22 ile yalnızca Tether düştü ve en büyük ilk 100’den ise 27’si geriledi.



Piyasada işlem gören kripto para birimleri sayısı ise bugün 1,901’e yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.15’lik bir artışla 7,080 dolara yükseldi ve 122 milyar 58 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.7’sini oluşturdu.



En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artışa yüzde 15.39 ile EOS öncülük ederken, genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 231 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 566 milyon dolar olarak hesaplandı.