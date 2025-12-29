Piyasayı sarsan söylenti: Samsung, RAM fiyatlarını iki katına mı çıkardı?

Sektör kaynaklarına göre şirket, stoklarının tükenmesi nedeniyle sözleşmeli DDR5 bellek fiyatlarını yaklaşık 19,50 dolara yükseltti. Bu rakam, önceki fiyatlara kıyasla yüzde 100’ün üzerinde bir artış anlamına geliyor.

“STOK YOK” UYARISI

Medyada yer alan bilgilere göre Samsung, alt segmentteki müşterilerine “hiç stok kalmadığını” bildirdi. Bu durum, sektörde oldukça sert bir adım olarak yorumlanıyor.

Üreticiler açısından tablo daha da zorlayıcı. DDR4’te kalmak isteyenler de, Ürünlerini DDR5’e geçirmek zorunda olanlar da kaçınılmaz şekilde yüksek bellek fiyatlarını kabul etmek zorunda kalıyor. Alternatif tedarik seçeneklerinin sınırlı olması, alıcıları beklemekten başka çare bırakmıyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ SEKTÖRÜ SIKIŞTIRIYOR

Uzmanlara göre krizin arkasındaki temel neden, yapay zeka sektörünün donanım kaynaklarını hızla tüketmesi. Büyük teknoloji şirketleri, üretim kapasitelerinin önemli bir kısmını veri merkezleri ve kurumsal yapay zeka sistemleri için ayırırken, tüketici pazarına ayrılan bellek miktarı giderek azalıyor.

Bu durum, bazı firmaların tüketiciye yönelik ürünlerini geri plana atmasına ya da fiyatları agresif şekilde yükseltmesine yol açıyor.

PC VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR DAHA PAHALI OLACAK

Bellek fiyatlarındaki artış, özellikle PC toplayan kullanıcıları ve dizüstü bilgisayar alıcılarını doğrudan etkileyecek. Sektörde 8 GB RAM’li dizüstü bilgisayarların yeniden “standart” hale gelebileceği, yeni PC sistemlerinin toplam maliyetinin belirgin şekilde artabileceği ve bellek yükseltmelerinin lüks haline gelebileceği konuşuluyor.

TÜKETİCİ VE KÜÇÜK ÜRETİCİLER “SESSİZ MAĞDURLAR”

Görünürde büyük teknoloji şirketleri bu maliyetleri kaldırabilecek durumda olsa da, sektörün en büyük mağdurları olarak küçük üreticiler ve bireysel kullanıcılar öne çıkıyor. Sektör temsilcileri ayrıca, bellek arzının ne zaman normale döneceğine dair net bir takvim olmadığını belirtiyor.

BELLEK KRİZİ DAHA YENİ BAŞLIYOR OLABİLİR

Samsung’un DDR5 fiyatlarını ikiye katladığı iddiası, donanım dünyasında daha uzun sürecek bir bellek sıkıntısının habercisi olarak görülüyor. Yapay zeka yatırımları hız kesmezken, tüketici elektroniği tarafında RAM’in hem daha pahalı hem de daha sınırlı hale gelmesi kaçınılmaz görünüyor.