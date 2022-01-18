Plastik kirliliği, küresel ısınma kadar tehditkar

Bir rapora göre, plastikten kaynaklanan kirlilik, sağlam bir BM anlaşmasına ihtiyaç duyan küresel bir acil durum. Çevre Araştırma Ajansı (EIA), plastiklerin insan sağlığına zarar verdiğine dair bir dizi kanıt olduğunu söylüyor. Plastik kirliliği tehdidinin neredeyse iklim değişikliğine eşdeğer olduğunu savunuyor. Soluduğumuz hava artık plastik mikro parçacıklar içeriyor, Kuzey Kutbu karında plastik, toprakta plastik ve yiyeceğimizde plastik var.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 14:41

Plastik kirliliği, küresel ısınma kadar tehditkar

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Çevre Araştırma Ajansı (EIA) plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiğini bildirdi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan EIA, "Noktaları Birleştirmek: Kirliliği ve Dünyayla İlgili Acil Durum" raporunu yayımladı.

Plastik atık ağırlığının 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını "çok fazla aşabileceği" uyarısında bulunulan raporda, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiği vurgulandı.

Raporda, ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmaya yönelik bir anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

Sri Lanka'da açık alanda bulunan atık sahasındaki plastik çöpleri tüketen fillerden ikisi ocak ayında olmak üzere son 8 yılda yaklaşık 20 fil hayatını kaybetmişti.

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