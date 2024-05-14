PlayStation 1 oyunları iPhone'da oynanabilecek

Apple'ın dijital uygulama mağazası App Store'u retro oyun emülatörlerine açma kararının ardından, akıllı telefonlarda PlayStation 1 oyunlarınının oynanabileceği yeni bir emülatör geliştirildi.

Bu uygulamanın adı bir Sony PlayStation emülatörü olarak bilinen Gamma.

Gamma, iPhone ve iPad ile uyumludur ve hem Bluetooth klavyeleri hem de oyun kontrolcülerini destekler.

İsteğe bağlı olarak, kullanıcılar ekrandaki kontrolör görünümlerini özelleştirebilecekler.

Ayrıca dosya yedekleme ve kaydetme durumları için Google Drive veya Dropbox'ın kullanılabileceği belirtildi.