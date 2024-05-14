PlayStation 1 oyunları iPhone'da oynanabilecek

Sony'nin PlayStation Emülatörü olarak bilinen Gamma sayesinde Apple kullanıcıları iPhone ve iPad cihazlarında PlayStation 1 oyunlarını yeniden deneyimleyebilecek.

PlayStation 1 oyunları iPhone'da oynanabilecek
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Apple'ın dijital uygulama mağazası App Store'u retro emülatörlerine açma kararının ardından, akıllı telefonlarda PlayStation 1 oyunlarınının oynanabileceği yeni bir emülatör geliştirildi.

Bu uygulamanın adı bir Sony PlayStation emülatörü olarak bilinen Gamma.

Gamma, iPhone ve iPad ile uyumludur ve hem Bluetooth klavyeleri hem de oyun kontrolcülerini destekler.

İsteğe bağlı olarak, kullanıcılar ekrandaki kontrolör görünümlerini özelleştirebilecekler.

Ayrıca dosya yedekleme ve kaydetme durumları için Google Drive veya Dropbox'ın kullanılabileceği belirtildi.

PlayStation 1 oyunları iPhone'da oynanabilecek - 1

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