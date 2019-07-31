30 Haziran 2019 tarihinde sona eren mali çeyrek yılıyla ilgili bilgiler paylaşan Sony, toplamda 3.2 milyon adet PS4 dağıtımı yaptıklarını, böylece PS4'ün ilk satışa çıktığı günden bu yana toplamda satış rakamının 100 milyonu geçtiğini kaydetti.

100 milyon satış barajına en hızlı ulaşan oyun konsolu olan PS4, satış hızı olarak şirketin eski oyun konsolu PS2 ve rakip ürünleden Nintendo Wii'yi de geride bırakmış oldu. PS4, oyun konsolu pazarının en çok satan 6'ncı ismi konumunda.



Dünyanın en çok satan oyun konsolları ise şöyle;



Nintendo Wii: 101 milyon



PlayStation: 102 milyon



Game Boy: 118 milyon



Nintendo DS: 154 milyon



PlayStation 2: 155 milyon



Öte yandan 2020 yılında Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Project Scarlett'i piyasaya sürecek. Sony de yine aynı tarihlerde uzun zamandır beklenen PlayStation 5'i satışa sunacak.