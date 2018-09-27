Cross-platform desteğinin ilk aşaması olarak Fortnite için bugün açık beta süreci başlayacak. Fortnite için PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac işletim sistemleri arasında ortak oynama, ortak ilerleme ve ortak oyun içi satın alım mümkün olacak.

Beta süreci, cross-platform desteğinin hem teknik altyapısı, hem de oyuncuların yapacağı geri dönüşler açısından PlayStation için test niteliği taşıyor.



24 yıl boyunca, en iyi oyun deneyimini oyunculara aktarabilmek için PlayStation odaklı çalışıldığını belirten SIE Başkan ve CEO’su John Kodera, bugünden itibaren birçok oyuncu için önemli olan cross-play desteğinin gelmesinin, PlayStation için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kodera ayrıca, PlayStation’ın tüm birimlerinin ilerleyen dönemde bu değişikliği destekleyen bir şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti.