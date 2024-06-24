PlayStation 5 DualSense'in pil ömrü nasıl uzatılır?

PlayStation 5'in DualSense kontrol cihazı, oyunlarda en sürükleyici deneyimlerden bazılarını sunabilen özelliklerle dolu bir oyun konsolu kontrolcüsüdür.

Ancak birçok oyuncu kontrolcünün pil ömrünü pek yeterli bulmazken, kullanım süresini uzatmak için yeni yöntemler arıyor.

İşte PS5 DualSense kontol cihazının pil ömrünü uzatmak için bazı yöntemler;

IŞIK ÇUBUĞU PARLAKLIĞINI AZALTIN



Her DualSense, dokunmatik yüzeyin etrafında, oyundaki belirli şeyleri size bildirmek için çeşitli özelliklere sahip bir ışık çubuğu ile birlikte gelir.

Birden fazla profil aynı anda oturum açtığında, bu ışık çubuğu hangi oyuncunun hangi kontrol cihazına atandığını bilmenizi sağlamak için belirli renkler bile gösterir.

Ancak, her zaman açık olan bu ışık zamanla az miktarda güç tüketebilir, bu nedenle PS5'in kumanda ayarlarına girip pil ömrünüzü iyileştirmek için parlaklığı azaltmanız gerekiyor.

KUMANDA HOPARLÖRÜNÜN SESİNİ KISIN



DualSense, kontrol cihazının önündeki küçük bir mikrofon aracılığıyla bazı benzersiz oyun içi geri bildirim seçenekleri sunar.

Bu, bazı oyunlarda sürükleyiciliği artırabilirken (hatta kulaklığınız yoksa mikrofon görevi görebilir), pil ömrünüz üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilir.

Bu özelliği aktif olarak kullanmıyorsanız, kumanda ayarlarına gidin ve biraz daha fazla oyun süresi elde etmek için sesi sonuna kadar kısın.

TİTREŞİM YOĞUNLUĞUNU AZALTIN



DualSense'in şimdiye kadar gördüğümüz en havalı dokunsal geri bildirimlerden bazılarını sağladığı ve ellerinizdeki hissi ekranda gerçekleşen olaylarla güzel bir şekilde eşleştirdiği inkar edilemez.

Ancak tüm bu titreşim sandığınızdan daha fazla güç tüketiyor.

Kumanda ayarlarından bu yoğunluğu azaltabilir veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz.

UYARLANABİLİR TETİKLEYİCİLERİ KAPATIN



Dokunsal geri bildirim gibi, DualSense'in uyarlanabilir tetikleyicileri de PS5'te oyun oynamak için benzersiz ve ilgi çekici bir eklentidir ve silahları ateşlemek veya oyundaki büyük nesneleri çekmek gibi şeylerle sürükleyici deneyimler için tetikleyicilerinizde gerginlik sağlar.

Ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bunun pil ömrünüz üzerinde de hafif bir etkisi olabilir, bu nedenle bu özellikle çok ilgilenmiyorsanız, kontrol cihazı ayarlarına gidin ve kapatın.

KABLOSUZ KULAKLIK KULLANIN



DualSense kablolu kulaklık kullanma seçeneğine sahip olsa da, bu kulaklık girişine takılan her şey güç çeker.

Mümkünse, kontrol cihazınızdaki bu küçük ama fark edilebilir güç tüketimini durdurmak için bunun yerine kablosuz bir kulaklık kullanın.