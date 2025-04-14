PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi

Sony, yüksek enflasyon ve değişken döviz kurlarını sebep göstererek PlayStation 5 serisi oyun konsollarına Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarında zam yapacağını açıkladı.



Japon teknoloji ve eğlence devi Sony, PlayStation 5 oyun konsolunun disk sürücüsü olmayan sürümüne bugün itibarıyla yüzde 11 zam yaparak 499,99 eurodan (569,59 dolar) satışa sunacak.



Aynı cihaz İngiltere'de yüzde 10 zamlanarak 429,9 sterlinden (566,90 dolar) satılacak.



Elektronik cihaz üreticileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerinin ardından bozulan ticari koşullarla karşı karşıyaydı.

