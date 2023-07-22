PlayStation 5 Pro sızdırıldı: İşte özellikleri

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 Slim modelinin çıkış yapacağı sızdırılmıştı.



Sony'nin PlayStation 5 Pro modelinin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. PS4 Pro'da olduğu gibi, PS5 Pro'nun da büyük ölçüde konsolun performans gücünü artırmaya odaklandığı belirtildi.



İyileştirilmiş FPS, hızlandırılmış izleme ile birlikte 4K'da daha istikrarlı performans öncelik olarak belirlendi. PS5 Pro'nun bir diğer odak noktasının da 8K oyun deneyimi olduğu vurgulandı.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU



PlayStation 5 Pro ve Slim modeli hakkında resmi olarak bir duyuru yapılmasa da, konsolun Pro modelinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.



Insider Gaming'in aktardığına göre, PlayStation 5 Pro Kasım 2024'te piyasaya sürülecek. PS4 Pro, normal modelden 3 yıl sonra gelmişti ve görünüşe göre Sony'nin PS5 Pro için acele etmediği aktarıldı.



Buna ek olarak, Pro konsolun çeşitli özellikleri de ortaya çıktı. Konsol 'Project Trinity' olarak adlandırılıyor.



Modelin demo ünitelerinin test edildiği ve oyun geliştiricilerine, geliştirme kitlerinin Kasım 2023'e kadar gönderileceği vurgulandı.

PLAYSTATION 6 ÖNCESİ SON BÜYÜK DONANIMI OLACAK



Öte yandan PS5 Pro'nun Sony'nin PlayStation 6'dan önceki son büyük donanımı olacağı öne sürüldü. PS5 Slim'in Pro'dan önce gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

