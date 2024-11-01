PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu (PS5 Pro Türkiye'de ne kadar?)
Sony'nin Kasım ayında çıkış yapacağını duyurduğu PlayStation 5 Pro konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu mu? PlayStation 5 Pro Türkiye'de ne kadar satılacak? İşte ayrıntılar...
Sony, geçtiğimiz Eylül ayında PlayStation 5 Pro'nun 7 Kasım tarihinde çıkış yapacağını duyurmuştu.
ABD fiyatı 699 dolar olan cihaz, Avrupa'da ise 799 eurodan satışa çıkacaktı.
PlayStation 5 Pro'nun Türkiye'de çıkış yapacağı satış fiyatı ise merak ediliyordu.
TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
Sony'nin Türkiye'deki resmi distirübitörü Bilkom aracılığıyla satışa çıkacak olan PS5 Pro'nun fiyatı sızdırıldı.
Sosyal medyada sızdırılan bir görsele göre PS5 Pro'nun Türkiye fiyatının 49.999 TL olacağı öne sürüldü.
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