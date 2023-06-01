PlayStation 5'e özel olan oyun bilgisayara geliyor; Çıkış tarihi belli oldu!

PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Ratchet Clank: Rift Apart, bilgisayara geliyor. Ön siparişi açılan oyunun 26 Temmuz'da oyunseverler ile buluşacağı aktarıldı.

PlayStation 5'e özel olan oyun bilgisayara geliyor; Çıkış tarihi belli oldu!

PlayStation'a özel olarak çıkan ancak sonradan PC versiyonları gelen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında PC için çıkacak.

Sony serinin 20. yılına gözel 26 Temmuz tarihinde oyunun PC kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu.

ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU

Ratchet & Clank: Rift Apart'ın bilgisayar kullanıcıları için ön sipayiş fiyatı belli oldu. ve Epic Games üzerinden ön siparişe açılan oyunun fiyatı 599 TL olarak belirlendi.

PlayStation'a özel olarak çıkarılan sonradan PC'ye çıkan diğer ;

  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  • God of War
  • Marvel's Spider-Man Remastered
  • UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
  • Destiny 2 Lightfall
  • The Last of Us Part I
  • Horizon Zero Dawn
  • Returnal
  • Days Gone
  • HELLDIVERS
  • Predator Hunting Grounds
  • Sackboy: Büyük Macera

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