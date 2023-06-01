PlayStation 5'e özel olan oyun bilgisayara geliyor; Çıkış tarihi belli oldu!

PlayStation'a özel olarak çıkan ancak sonradan PC versiyonları gelen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.



Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında PC için çıkacak.



Sony serinin 20. yılına gözel 26 Temmuz tarihinde oyunun PC kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu.



ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU



Ratchet & Clank: Rift Apart'ın bilgisayar kullanıcıları için ön sipayiş fiyatı belli oldu. Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişe açılan oyunun fiyatı 599 TL olarak belirlendi.



PlayStation'a özel olarak çıkarılan sonradan PC'ye çıkan diğer oyunlar;



Marvel's Spider-Man: Miles Morales



God of War



Marvel's Spider-Man Remastered



UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection



Destiny 2 Lightfall



The Last of Us Part I



Horizon Zero Dawn



Returnal



Days Gone



HELLDIVERS



Predator Hunting Grounds



Sackboy: Büyük Macera