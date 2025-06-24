PlayStation 6 ve Xbox yolda: Konsol teknolojisi 2027'de değişiyor

Sony ve Microsoft’un yeni nesil oyun konsollarına dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

İlk sızıntılara göre her iki teknoloji devi de 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni konsollarında AMD’nin henüz duyurulmamış UDNA grafik mimarisini kullanacak.

Söz konusu UDNA mimarisi, AMD’nin RDNA 4 tabanlı yeni nesil grafik kartları olan Radeon RX 9070 ve RX 9060 serisinde de kullanılıyor. Bu mimarinin, mevcut RDNA 2 teknolojisine göre ışın izleme ve yapay zeka destekli görüntü işleme konularında önemli bir sıçrama yapması bekleniyor.

PERFORMANSTA İKİ KAT ARTIŞ

Paylaşılan bilgilere göre AMD, UDNA ile ışın izleme ve yapay zekâ destekli işlemlerde iki kata kadar performans artışı hedefliyor.





Her hesaplama birimi (CU) başına yaklaşık yüzde 20 civarında bir performans artışı (raster) olacak. Ayrıca AMD, konsol tarafında da hesaplama birimi sayısını arttırmayı planlıyor.

Yeni konsolların grafiksel gücünün, bazı mevcut PC grafik kartlarını bile geride bırakabileceği konuşulurken, taşınabilirlik gibi form faktörlerinde de yeniliklerin araştırıldığı belirtiliyor.

Ayrıca HDMI bant genişliğinin 80 Gbps’ye yükseltilmesi sayesinde, 4K ve potansiyel olarak 8K çözünürlükte daha yüksek yenileme hızları desteklenebilecek.

Ancak bu hızın, HDMI 2.2’nin maksimum 96 Gbps değerinin altında kalacağı da belirtiliyor.

CPU tarafında ise yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarının AMD’nin 3D V-Cache teknolojisini kullanmayacağı ifade ediliyor. Bu özelliğin masaüstü Ryzen işlemcilerde Intel’e karşı ciddi bir avantaj sağladığı bilinse de, konsol ortamında benzer bir etki sağlayıp sağlamayacağı henüz belirsiz.

Yeni nesil konsollarla ilgili gelişmeler netleşmeye devam ederken, Sony ve Microsoft’un bir kez daha donanımda benzer tercihler yapması oyun endüstrisinin geleceği açısından dikkatle takip ediliyor.