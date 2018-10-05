Dünyanın dört bir yanındaki PlayStation kullanıcıları, var olan PSN kullanıcı adlarını değiştirip değiştiremeyecek olduklarını merak ediyorlardı. Tabii çevrimiçi kullanıcı hesabının adını değiştirmek gibi bir seçenek ne yazık ki bulunmuyor.

Bunu yapabilmenin tek yolu, yeni bir hesap açmak ama sırf bir isim değişikliği için buna değer mi bilmiyoruz.

Ancak bu durum artık değişecek gibi gözüküyor.



Çok oyunculu oyunların geliştiricileri, video oyunları ile alakalı bir blog olan Kotaku'ya verdikleri röportajda PSN adı değişikliğine hazırlandıklarını ve yakında nihayet geleceğini belirtti.

Üç farklı oyun stüdyosunda, basınla konuşma yetkileri bulunmadığı için konuşan üç farklı anonim kişi son aylarda hataların düzeltildiğini, ayarların değiştirildiğini ve oyunlarının Sony'nin planları ile uyumlu olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.