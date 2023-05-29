PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek? Haziran 2023 oyunları ne zaman belli olacak?

Xbox'ın GamePass hizmetine benzeyen PlayStation Plus koleksiyonları 9 Mayıs itibarıyla erişime kapatıldı. Böylelikle belirtilen tarihe kadar koleksiyonda bulunan oyunları kütüphanelerine eklemeyenler artık o oyunlara ücretsiz şekilde erişemeyecek.



HAZİRAN AYI TAHMİNLERİ



PlayStation Plus'ın Haziran 2023 tarihinde dağıtacağı oyunların Disco Elysium, Hades ve Nier Automata olarak tahmin ediliyor.Ayrıca FIFA 23'ün de Plus'a dahil olabileceği gelen iddialar arasında.

RESMİ AÇIKLAMA ÇARŞAMBA GÜNÜ

Henüz oyunlar hakkında kesin olarak bir şey söyleyemesek de, PlayStation Plus tarafından resmi olarak açıklama 31 Mayıs günü yapılacak.



Ayrıca, Mayıs ayında ücretsiz olarak verilen oyunlar 6 Haziran'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

