PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu

ROBOCOP: ROGUE CITY



PlayStation 5 platformunda oynanabilecek olan bu aksiyon oyunu, oyuncuları 1980'lerin klasik bilim kurgu dünyasına geri götürüyor. Oyuncular, Detroit'in suçla dolu sokaklarında düzeni sağlamak için yarı insan, yarı makine olan RoboCop'un kontrolünü ele alıyor. Oyun, RoboCop 2 ve 3 arasındaki orijinal bir hikayeyi konu alıyor ve nostalji ile modern oyun mekaniklerini bir araya getiriyor.



THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE



Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için sunulan bu korku oyunu, asimetrik bir oynanış deneyimi sunuyor. Oyuncular, ya Slaughter ailesinden bir üyenin rolünü üstleniyor ya da bu korkunç ailenin elinden kaçmaya çalışan kurbanlardan biri oluyor. Gerilim dolu atmosferi ve hayatta kalma mücadelesiyle dikkat çeken oyun, korku severlere etkileyici bir deneyim vaat ediyor.



DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY



Bu PlayStation 4 oyunu, Digimon hayranlarını dijital bir maceraya çıkarıyor. Oyuncular, kendilerini masumiyetlerini kanıtlamaya çalışan bir karakterin hikayesine kaptırırken, 320'den fazla Digimon'u toplamaya ve dijital dünyayı keşfetmeye olanak buluyor. RPG türündeki bu oyun, strateji ve yaratıcı hikaye anlatımı sevenler için ideal bir seçim.



PS PLUS'IN ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLETME STRATEJİSİ



Sony'nin bu ayki oyun seçimi, PlayStation Plus'ın çeşitliliği artırma ve farklı oyuncu profillerine hitap etme stratejisini yansıtıyor. Nostaljik aksiyon oyunlarından korku dolu deneyimlere ve stratejik RPG'lere kadar geniş bir yelpaze sunarak, oyuncuların tercihlerini ve zevklerini ön planda tutmayı hedefliyor. Ayrıca, bu oyunlar üyelerin platformda geçirdikleri zamanı artırmayı ve Sony'nin abonelik hizmetine olan ilgiyi canlı tutmayı amaçlıyor.



PlayStation Plus, oyunculara farklı seviyelerde içerik ve avantajlar sunan üç abonelik planı sunuyor. Essential Planı, aylık ücretsiz oyunlar, çevrimiçi çok oyunculu erişim ve özel indirimler gibi temel özellikleri kapsıyor. Extra Planı, Essential Planı'nın tüm avantajlarına ek olarak, geniş bir oyun kataloğuna erişim sağlar; bu katalogda PS4 ve PS5 oyunlarından oluşan popüler oyunlar bulunur. Daha kapsamlı bir deneyim isteyenler için Premium denebilecek Deluxe Planı, bu özelliklere ek olarak klasik PlayStation oyunları, bulut oyun oynama seçenekleri ve sınırlı süreli oyun denemeleri gibi ekstra içerikler sunar. Her plan, oyuncuların oyun ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre şekillendirilmiştir.



PS PLUS ABONELİKLERİ NE KADAR?



PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL - Senelik 1400 TL



PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL - Senelik 2340 TL



PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL - Senelik 2740 TL