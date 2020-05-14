PlayStation 5 oyunları nasıl görünecek? İşte ilk görüntü

Yapımcı firma Epic Games, merakla beklenen Unreal Engine 5'in resmi tanıtımını dijital olarak gerçekleştirdi.



Şirket tanıtımda yeni nesil PlayStation modeli PS5'ten elde edilen görüntüler kullanıldı. Bu sayede oyun severler oyunların PS5 üzerinden nasıl görüleceğini ilk defa deneyimleyebildi.



Başka bir deyişle YouTube'a yüklenen yaklaşık 10 dakikalık videoda yeni nesil PlayStation'ın getireceği yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakaladık.



Sony'nin bu yıl piyasaya süreceği PlayStation 5'in Ekim ayında reflardaki yerini alması bekleniyor.