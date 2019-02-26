Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni PlayStation modeli PS5 ile ilgili yeni özellik yapılan patent başvurusu ile ortaya çıktı.



Söz konusu patent Sony‘nin yeni oyun konsolunun geriye doğru uyumlu olacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre, PS5‘in eski uygulamaları çalıştırabilecek.



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Şirkete yakın kaynaklara göre Sony’nin yeni oyun konsolu 2020 yılında piyasaya sürülecek ve fiyatı ise 500 dolar olacak.



PS5'in tam bir oyun canavarı olması bekleniyor. Yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirten RuthenicCookie, PS5’in etiket fiyatının ise 500 dolardan başlayacağını da vurguluyor.



Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısıım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.