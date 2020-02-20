PlayStation’a Corona Virüs engeli

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Barcelona kentine yapılacak olan MWC 2020 Corona Virüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edilmişti.



İptal kararında önde gelen teknoloji markalarının fuardan çekilmesi kilit rol oynamıştı.



Benzer bir durum PAX East için de yaşanabilir. Zira Sony, virüs salgını endişesi nedeniyle oyun fuarına katılmayacağını açıkladı.



Japonya merkezli şirketten yapılan açıklamada PlayStation biriminin yer alacağı ve 25 oyunun duyurulacağı fuardaki lansmanın iptal edildiği bilgisine yer verildi.



ABD'nin Boston kentinde düzenlenecek olan oyun fuarı 27 Şubat'ta start alacak ve 1 Mart'a kadar sürecek.



Ancak PAX East'in de MWC 2020 gibi iptal edilebileceği iddia ediliyor. Konu ile ilgili organizatör kuruluştan henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.