PlayStation'ın ünlü sesinin bestecisi Tohru Okada yaşamını yitirdi: Milyonlarca insana dokundu

Bununla birlikte, Okada'nın Nisan ayında yaşadığı şehir olan Okayama'da Hyde Park Müzik Festivali'nde sahne alması bekleniyordu. Moonriders, Okada'nın tıbbi tedavilerinin ardından performans için fiziksel olarak yeterince güçlü olduğundan emin olmak için "çok çalıştığını" belirtti.

Ancak, konserin Okada ve ailesine duyulan saygı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINDA YER ETTİ

Öte yandan, Okada’nın PlayStation'ın doğuşunda yaptığı katkı, eserinin dünya çapında milyonlarca insanın çocukluğunda yer etmesini sağladı. İnsanların yaklaşık 30 yıldır hayatında olan Playstation'ın logosunun sesi hiçbir zaman eskimedi.

Okada ayrıca bir video oyunu olan Crash Bandicoot reklamlarında kullanılan şarkıyı ve Super Smash Bros. oyunlarının müziklerini de bestekledi.



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