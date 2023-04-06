PlayStation'ın ünlü sesinin bestecisi Tohru Okada yaşamını yitirdi: Milyonlarca insana dokundu

Japon besteci Tohru Okada, 73 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Okada'nın bir parçası olduğu rock grubu Moonriders, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Toru Okada ile uzun süre birlikte çalışmış olan herkese ve onun müziğini seven tüm hayranlarına en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Okada kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.” denildi.
Okada, geçen yıl omurgasındaki bir kırık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Bununla birlikte, Okada'nın Nisan ayında yaşadığı şehir olan Okayama'da Hyde Park Müzik Festivali'nde sahne alması bekleniyordu. Moonriders, Okada'nın tıbbi tedavilerinin ardından performans için fiziksel olarak yeterince güçlü olduğundan emin olmak için "çok çalıştığını" belirtti.
Ancak, konserin Okada ve ailesine duyulan saygı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINDA YER ETTİ
Öte yandan, Okada’nın PlayStation'ın doğuşunda yaptığı katkı, eserinin dünya çapında milyonlarca insanın çocukluğunda yer etmesini sağladı. İnsanların yaklaşık 30 yıldır hayatında olan Playstation'ın logosunun sesi hiçbir zaman eskimedi.
Okada ayrıca bir video oyunu olan Crash Bandicoot reklamlarında kullanılan şarkıyı ve Super Smash Bros. oyunlarının müziklerini de bestekledi.
VİDEO: OKADA'NIN PLAYSTATION İÇİN YAPTIĞI BESTE
Diğer taraftan Okada'nın hayranları bestecinin ölümüne üzüldüklerini ancak onun mirasına saygı duyduklarını açıkladı. Pek çok Playstation oyuncusu sosyal medyada, hayatları üzerindeki etkisi için Okada'ya minnettarlıklarını ifade etti.