PlayStation'ın yeni CEO'ları belli oldu

PlayStation'ın yaratıcısı Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) 1 Haziran'dan itibaren göreve başlayacak yeni CEO'ları belli oldu.

PlayStation'ın yeni CEO'ları belli oldu

PlayStation'ın arkasındaki şirket olan Interactive Entertainment, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bir liderlik değişikliğini duyurdu.

YENİ CEO BELLİ OLDU

Hideaki Nishino, SIE'nin Platform İş Grubu CEO'su olarak atanacağı, Hermen Hulst'ın ise Stüdyo İş Grubu CEO'su olarak görev alacağı belirtildi.

Eski CEO Jim Ryan'ın Mart ayında görevinden ayrılmasından bu yana SIE'nin geçici CEO'su olarak görev yapan Hiroki Totoki, Sony Group Corporation'daki Başkan, COO ve CFO görevlerinin yanı sıra SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak.

EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI

Jim Ryan, Sony'de geçirdiği 30 yılın ardından Eylül 2023'te emekli olacağını açıkladı.

O zamanlar Sony Computer Entertainment Europe olarak bilinen şirkete 1994 yılında, ilk PlayStation piyasaya sürülmeden hemen önce katıldı. Ryan 2018 yılında başkan ve CEO olarak atanmıştı.

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