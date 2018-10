Oyuncuların kendi arasında "dünyadaki en iyi Pokemon Go" oyuncusu olarak nitelendirdiği bir oyuncunun banlanmış olması topluluğu kasıp kavuran haberlerin başını çekiyor.



Pokemon Go'ya hayatını adayan Brandon Tan, Niantic tarafından yaptırıma tabi tutuldu ve geliştirici firmaya göre Brando Tan, oyunun kurallarını oldukça uzun bir süre ihlal ediyordu ve bu nedenle hesabı askıya alındı.



Brandon Tan, günde ortalama 69 "Mewtwo Raid" yapmaya çalıştığını ve ayda 2.000+ Baskın ve %6*100 Mewtwo rekorunu kırdığını bildirmişti.



Onu hiç duymamış olanlar için, hikayesi şu şekilde: Brandon Tan, Singapurlu bir Pokemon eğitmeni. Pokemon Go'dan önce ise dünyanın en iyi Clash of Clans oyuncularından birisiydi. Öyle ki hesabı için 10.000 dolar bir teklif dahi almıştı.



Pokemon Go piyasaya çıktığında yeni bir yolculuğa başladı ve bir Pokemon eğitmeni olarak önceki oyunlardan gelen yeteneklerini bir XP makinesi olarak kullanmaya başladı.



İlk kez 2016'da yayınlanan bir videoda 4-5 hatta bazen aynı anda 6 iPad'de oyun oynarken görüntülendi. 25 S$/saat (110 TL) ve 9 saat 200 S$ (885 TL) şeklindeki fiyat tarifesi ile günde 12 saat hizmet vermeye başladı.



Hatta TheNewPaper, CNN ve German Press tarafından bu popüler oyunda bir fenomen haline gelen oyuncu ile röportajlar yapıldı.



Ancak Brandon, "bazı" kuralları çiğnedi. "Mewtwo hizmeti" sağlayan oyuncu 400 S$'a Pokemonlarını satıyor ve 5'ten fazla hesaba sahip olduğu da bildirilen ihlaller arasında. Takipçilere hizmetlerini retweet etmesini istedikten birkaç gün sonra tüm hesapları banlandı.



Brandon sıkı bir antrenör ve birçok oyuncu ona hayrandı. Kuralları çiğnedi ve 30 gün banlanması oldukça adil bir ceza gibi duruyor. Oyun dünyasının para kazandırma potansiyelini gösteren oyuncunun 30 gün sonra Pokemon Go'ya dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.