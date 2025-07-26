Pony AI, Şangay için izin aldı: Robotaksi hizmeti başlıyor!

Çin merkezli Otonom araç şirketi Pony AI Cumartesi günü Şanghay'ın Pudong bölgesinde tamamen sürücüsüz, ticari robotaksi hizmeti sunmak için izin aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Pony AI'nın Jinqiao ve Huamu'nun ana iş bölgelerinden başlayarak şehirde tamamen sürücüsüz araç çağırma hizmetlerini başlatacağı ve ardından diğer bölgelere yayılacağı belirtildi.