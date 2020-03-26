Popüler corona virüs sitesinin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün küresel bir salgına dönüşmüş durumda.



Dünya genelinde 20 binden fazla insanın hayatına mal olan salgının seyrini anlık olarak takip etmek için kurulan internet siteleri ise bugünlerde hayli popüler platformlar haline gelmiş durumda.



O sitelerden birisi de nCoV2019live. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran yanı bir şirket ya da yazılımcı tarafından değil 17 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından kurulmuş olması.



ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.



New Yorker’da yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Kontrol Merkezleri gibi resmi kurumların verilerinden elde edilen bilgiler ile güncellenen site son birkaç ayda 40 milyon ziyaretçi ağırladı.



Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor. Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden Schiffmann buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.

