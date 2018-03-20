Porsche, Tesla'yı nasıl alt edecek? Lutz Meschke NTV'nin sorularını yanıtladı

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1- ELON MUSK'IN DA POPÜLARİTESİ SAYESİNDE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DENİLDİĞİ ZAMAN PEK ÇOK KİŞİNİN AKLINA GELEN İLK MARKA TESLA. MUSK PAZARLAMA KONUSUNDA OLDUKÇA İYİ BİR İSİM. TESLA'NIN ÖNÜNE NASIL GEÇMEYİ PLANLIYORSUNUZ?



Pazarlama ile değil ürün kalitemizle rakiplerimizi geride bırakacağız İnsanları, müşterilerimizi modellerimizin kalitesi ve performansı hakkında ikna etmemiz lazım ve bunu yapacağız.

Porsche Mission E (Mission E Cross Tourismo), 15 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor, tek şarj ile 500 kilometre menzile sahip oluyor, sıfırdan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkıyor ve bu pazarlama değil elle tutulur bir ürün.



2- PEKİ ÇOK KİŞİNİN GÜNÜN SONUNDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELİNİZİ TESLA İLE KIYASLAMASI SİZİ RAHATSIZ EDİYOR MU? KENDİNİZİ TESLA'NIN GÖLGESİNDE HİSSEDİYOR MUSUNUZ?



Bu çok normal bir rekabet ve biz Porsche olarak kalitemizi yukarıda tutmayı ürünlerimizi üst seviyede tutmayı iyi biliyoruz. Bu durum elektrikli otomobil modelimiz için de geçerli.

Bunu hibrit modellerimiz ile zaten kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu nedenle bir rahatsızlık söz konusu değil. Zira Tesla bizim için diğer rekabet ettiğimiz markalardan sadece bir tanesi.



Porsche Başkan Yardımcısı Lutz Meschke (sağda)

3- GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA PORSCHE, UÇAN OTOMOBİL TEKNOLOJİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI. BİZE BİR TARİH VEREBİLİR MİSİNİZ? SİZCE BU MODELLERİ NE ZAMAN GÖREBİLECEĞİZ?



Sizin de söylediğiniz gibi hali hazırda bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Kişisel görüşüm 10 ila 15 yıl sonra görülebilir bir model ile karşı karşıya olacağımız yönünde. Uçan otomobiller konusunda dile getirebileceğin en gerçekçi tahminim bu yönde.



4- BU OLDUKÇA UZUN BİR SÜRE. NEDEN DAHA ERKEN DEĞİL? ŞİRKETİN BU ALANDA KARŞI KARŞIYA KALACAĞI ENGELLER Mİ VAR?

Öncelikle bu konu hakkında yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Dünyanın pek çok farklı noktasında farklı fikirler olacaktır. Benim tahminim bu düzenlemelerin oldukça sıkı olacağı yönünde.

Bu nedenle üreticiler olarak öncelikle ikna etmememiz gereken çok fazla aktör olacak. Bu yüzden en az 10 ila 15 yıllık bir sürenin ardından uçan otomobilleri göreceğimizi düşünüyorum.



5- SİZİN FAVORİ PORSCHE MODELİNİZ HANGİSİ?



Kesinlikle 911! Pek çok müşterimiz gibi benim de çocukluğumdan beri hayallerimiz süsleyen model 911.

