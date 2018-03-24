Posta veya internetten perakende ticaret yüzde 17,1 arttı

Türkiye'de internetten alışverişe ilgi her geçen gün artarken, ocak ayında posta yoluyla veya internetten yapılan perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, perakende satış hacim endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 96,6 değerine ulaştı.



Söz konusu dönemde perakende satış hacminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı sektörlerde yüzde 12,6, otomotiv yakıtında da yüzde 7,6 artış kaydedildi.



Gıda dışı sektörlerdeki perakende ticaret incelendiğinde, posta veya internet üzerinden yapılan perakende satışlarda endeks yüzde 17,1 arttı.



Perakende ticaret endeksinde yıllık artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında yüzde 10,6, elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 13,9, tekstil giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 12,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında da yüzde 11,1 oldu.



PERAKENDEDE CİRO FIRLADI



Söz konusu dönemde cari fiyatlarla perakende ticarette cirolar incelendiğinde de söz konusu endekste yüzde 22,1 artış görüldü.



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 17,6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 26,1, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 19,6 yükseldi.



Gıda dışı sektörlerde yapılan perakende satışlardan elde edilen ciroları gösteren endeks incelendiğinde, posta ve internet üzerinden yapılan satışların yüzde 29,2 arttığı dikkati çekti.



Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışlarında ciro yüzde yüzde 23,2, elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 28,8, tekstil giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 26,9, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında da yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.