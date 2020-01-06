'Postacı robot' satışa çıktı! İşte özellikleri

'Postacı robot' olarak da anılan Digit isimli model satışa çıktı. Firma satış haberini doğrulasa da robotun fiyatını açıklamadı. Digit'e sahip olan ilk firma ise Ford oldu.

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ABD merkezli startup Agility Robotics tarafından geliştirilen insansı robot modeli Digit satışa sunuldu.  

Firma The Verge'e yaptığı açıklamada 'postacı robot' olarak da anılan modelin fiyatını açıklamasa da ilk satışın Ford'a yapıldığını doğruladı. 

Ford'un otonom kargo projesini test etmek amacı ile 2 adet Digit satın aldığı belirtildi. 

DIGIT'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

İnsan gibi görünen 2 bacaklı  Digit, merdiven inip çıkabiliyor. Hafif bir malzemeden üretilen sadece 18 kilogram ağırlığındaki robot, engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebiliyor ve engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor.

Otonom teslimat robotları için hayati olan bu özelliğin yanı sıra, Digit  farklı bir tasarıma da sahip ve kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor.  

Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor.

Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor.

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