Profesör Yann Lecun: "Yapay zeka insanların işlerini elinden almayacak"

Bir İngiliz hükümet danışmanı geçtiğimiz günlerde BBC'ye bazı güçlü yapay zekaların yasaklanması gerekebileceğini söyledi.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta'da yapay zeka bilimci olarak görev alan Profesör Yann Lecun ise bu düşünceye katılmıyor.



BU İNSAN DOĞASININ YANSIMASI



"Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi?" sorusuna Lecun, "Hayır, bu insanın doğasının makinelere yansıması" ifadelerini kullandı.



Profesör Lecun, yapay zekanın insanlar için bir risk oluşturabileceğinden endişelenen insanların bunu nasıl güvenli hale getirebileceklerini hayal edemedikleri için yaptıklarını savundu.



Yapay zekaya olan güvensizliği manasız bulan Lecun, "1930 yılında turbo-jet icat edilmemişti şu anda insan seviyesinde yapay zekanın henüz icat edilmediği gibi. Turbo jetler sonunda inanılmaz derecede güvenilir hale geldi aynı şey yapay zeka için de geçerli olacak" dedi.



KALICI OLARAK İŞSİZ BIRAKMAYACAK



Yapay zekanın birçok işi yapabilme potansiyeline sahip olduğu iddia edildi ve sonuç olarak bazı şirketler belirli roller için işe alımları durdurdu.



Konu hakkında Lecun, "Bu durum pek çok insanı kalıcı olarak işsiz bırakmayacak. Ancak iş dünyası değişecek çünkü bundan 20 yıl sonra öne çıkan mesleklerin ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok" diye konuştu.



Profesör Lecun, 2018'de yapay zeka atılımlarından dolayı Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio ile birlikte Turing Ödülü'nü kazandı ve üçü de "Yapay Zeka'nın babaları" olarak nitelendirildi.