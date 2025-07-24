Proton'dan "mahrem" yapay zeka geldi: Lumo kullanıma sunuldu

Gizlilik odaklı hizmetleriyle tanınan Proton, son yıllarda Proton Mail, Proton VPN ve benzeri uygulamalarıyla dikkat çekmişti. Geçen yıl ise yapay zeka alanına ilk adımını, Proton Mail’e entegre ettiği yazı asistanı Scribe ile atmıştı. Scribe, kullanıcıların verileri büyük teknoloji şirketlerine gitmeden yapay zeka desteğinden faydalanmasını sağlamıştı.

Şimdi ise şirket, yeni ve iddialı bir ürünle sahnede: Lumo adlı tam donanımlı bir yapay zeka sohbet asistanı.

TAMAMEN GİZLİLİK ODAKLI

BGR'ye göre Lumo, rakipleri olan ChatGPT, Gemini ya da Claude gibi modellerin aksine tamamen gizliliği ön planda tutuyor. Bu da şu anlama geliyor:

- Tüm sohbetler uçtan uca şifreleniyor.



- Hiçbir sohbet kaydı tutulmuyor.



- Sohbet geçmişi yalnızca kullanıcının cihazında (bulutta değil) saklanıyor.



- Veriler hiçbir şekilde model eğitimi için kullanılmıyor.



Şirketin kullandığı “zero-access encryption” sayesinde, veriler saklansa bile şirketin sunucularında dahi okunamaz durumda olacak.

Bu yaklaşım, bugüne kadar Meta, OpenAI, Anthropic gibi şirketlerin yapay zeka sistemlerinde sıkça eleştirilen veri toplama uygulamalarına güçlü bir alternatif olabilir. Zira bu sistemlerde yapılan sohbetlerin eğitim verisi olarak saklanabileceği uyarısı sıkça yapılıyor. Lumo, bu kaygıları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

AÇIK KAYNAKLI

Lumo, Proton’un 11 yıldır hizmetlerinde uyguladığı "sıfır erişim şifreleme" prensibiyle inşa edildi. Dikkat çeken diğer özellikler şunlar:

- Tamamen açık kaynaklı bir büyük dil modeliyle çalışıyor.



- Tüm kodlar, Avrupa’daki sunucularda barındırılıyor ve şeffaf biçimde erişilebilir.



- Lumo, web araması yapabiliyor, dosya yüklemelerini destekliyor ve Proton Drive ile tam entegre çalışıyor.



- Proton Drive üzerinden Proton Docs (şifreli Google Docs alternatifi) ile de uyumlu.

NASIL KULLANILIR?

Sohbet botuna "me" uzantılı "luma.proton" adresinden erişmek mümkün. Android ve iPhone cihazlar için mobil uygulamalar da geliştirildi.

Lumo Plus aboneliği ise sınırsız sohbet, genişletilmiş sohbet geçmişi gibi özelliklere sahip. Abonelik ücreti aylık 12,99 dolar olarak belirlendi.

YAPAY ZEKAYLA MAHREMİYET MÜMKÜN MÜ?

Proton’un Lumo ile verdiği mesaj şu: Yapay zeka kullanmak zorunda kalmadan özel hayatınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Açık kaynak kod, şifreleme teknolojileri ve kullanıcı odaklı veri politikaları sayesinde Lumo, gizliliğe önem veren kullanıcılar için güçlü bir alternatif olabilir.

Bu hamle, Proton’u yapay zekâ dünyasında hem teknolojik gelişme hem de etik ilke bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir oyuncu haline getirebilir.