Provokatif içeriklerle mücadele eden yeni sosyal medya platformu: Sez Us

NASIL ÇALIŞIYOR?



Sez Us, geleneksel sosyal medya platformlarının ötesine geçen bir yaklaşım benimseyerek, kullanıcıların içerikleri değerlendirmesinde daha kapsamlı ve düşünceli bir yol sunmayı amaçlıyor. Uygulama, yalnızca beğeni veya paylaşım gibi temel etkileşimlerin ötesinde, içeriklerin daha çeşitli ve anlamlı kriterlere göre analiz edilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, platformda karşılaştıkları içerikleri değerlendirirken etki, içgörü, alaka, nezaket ve onay gibi beş ana kategoriyi temel alarak puanlama yapabiliyor.



Bu kriterler, kullanıcıların paylaşımlara yönelik tepkilerini daha derinlemesine düşünmesini sağlamak üzere tasarlanmış. İçeriğin izleyiciler üzerinde olumlu ya da önemli bir etki yaratıp yaratmadığı değerlendiriliyor. Paylaşılan bilginin kullanıcıya yeni bir bakış açısı veya bilgi sunup sunmadığı ölçülüyor. İçeriğin, tartışılan konu veya bağlamla ne kadar ilişkili olduğu belirleniyor. Paylaşımın dil ve üslup açısından nezaket sınırları içinde olup olmadığı ele alınıyor. Son olarak kullanıcının, içeriğin genel niteliği veya mesajıyla ne kadar hemfikir olduğu belirtilir.



Bu yenilikçi sistem, sosyal medya kullanıcılarını sadece hızlıca beğenme veya geçme davranışından uzaklaştırarak, içerik hakkında daha bilinçli bir değerlendirme sürecine yönlendirmeyi amaçlamakta. Kullanıcıların, gönderilerle etkileşimde bulunurken daha fazla düşünmeye teşvik edilerek, paylaşım kültürünü daha medeni ve bilinçli bir hale getirmesi umuluyor.



TEKNOLOJİK VE SOSYAL FAYDALAR



Sez Us platformunun bu yöntemi, sosyal medya deneyiminin temel sorunlarından biri olan "rage-bait" içeriklerin etkisini azaltmayı hedefliyor. Geleneksel platformlarda bu tür içerikler, yüksek etkileşim oranlarına ulaşma amacıyla sıklıkla teşvik ediliyor. Ancak, "Sez Us", bu durumun aksine, kullanıcılarının pozitif ve yapıcı içeriklerle etkileşim kurmasını ön planda tuttuğunu belirtiyor.



Platform ayrıca, kullanıcıların içerik tüketimi ve paylaşımı üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını mümkün kılacağının altını çiziyor.. Bu, bireylerin paylaşım yaparken daha dikkatli davranmalarını ve topluluğun genel kalitesine katkıda bulunmalarını teşvik edecek. Aynı zamanda, etkili moderasyon süreçleri sayesinde, toksik davranışların önlenmesi ve topluluk standartlarının korunması için çalışılacağı vurgulanıyor.



GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER



"Sez Us" uygulaması, kullanıcıları daha anlamlı ve pozitif bir dijital deneyime yönlendirmeyi hedeflerken, bu yöntemin sosyal medya alışkanlıklarını değiştirme potansiyeli de merak konusu oldu. Platformun özgün yaklaşımı, gelecekte sosyal medya kültüründe daha etik ve medeni bir dönüşüm için ilham kaynağı olabilir.