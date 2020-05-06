PS Plus oyunlarını beğenmeyen kullanıcılar imza kampanyası başlattı

Sony'nin her yıl ücretsiz hale getirdiği oyunların Mayıs ayında listeye eklenen yapımlarını beğenmeyen kullanıcılar dijital ortamda imza kampanyası başlattı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 07:41

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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, geçtiğimiz hafta PlayStation  lus'ın mayıs ayı ücretsiz oyunlarını duyurmuştu. 
  
Şirket Cities Skylines ve Farming Simulator isimli oyunları PS Plus aboneleri için ücretsiz hale getirmişti. 
  
Ancak görünen o ki şirketin ücretsiz hale getirdiği oyunlar bazı PS Plus kullanıcılarını memnun etmedi.  
  
Listeye eklenen yapımları beğenmeyen kullanıcılar dijital ortamda imza kampanyası başlattı. Change org üzerinden başlatılan kampanyaya 30 binin üzerinde kişi imza verdi. 
  
Sony ise henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. 

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