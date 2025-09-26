Psikiyatri klinikleri yapay zeka mağdurlarıyla doluyor

Yapay zeka çağının iş kaygılarının ötesinde başka bir sonucu daha var: Ruh sağlığı merkezlerinde artan vaka sayıları.



Wired dergisinin haberine göre, büyük dil modellerine (LLM) dayalı sohbet botlarının yaygın kullanımı, yapay zeka ile etkileşim sırasında gelişen sanrılı ve paranoyak düşünceleri besleyerek ruhsal krizlere yol açıyor.



Uzmanlar, kullanıcıların bu düşüncelerine karşılık sohbet botlarının yardım önermek yerine onaylayıcı cevaplar verdiğini, bazen saatler süren sohbetlerin intihar ya da ağır psikolojik çöküşle sonuçlanabildiğini belirtiyor.



YAPAY ZEKA PSİKOZU



San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden psikiyatrist Keith Sakata, yalnızca bu yıl yapay zekanın “psikotik ataklarda” önemli rol oynadığı en az bir düzine vakanın hastaneye yatırıldığını tespit ettiğini açıkladı.



Uzmanlar bu olguyu şimdiden “yapay zekâ psikozu” ya da “yapay zekâya bağlı sanrısal bozukluk” olarak adlandırmaya başladı.



King’s College London’dan psikiyatri araştırmacısı Hamilton Morrin de, bu tür vakalarla karşılaştıktan sonra yapay zekanın psikotik bozukluklara etkisini inceleyen akademik bir makale kaleme aldığını söyledi.



RUH SAĞLIĞI KRİZİ KAPIDA



Henüz kapsamlı bir vaka çalışması yapılmamış olsa da erken bulgular kaygı verici. Sosyal hizmetler araştırmacısı Keith Robert Head’in anketine göre, “psikiyatri uzmanlarının başa çıkmakta zorlanacağı, eşi benzeri görülmemiş bir ruh sağlığı krizi” kapıda.



Head, “Sohbet botlarının intihar, kendine zarar verme ve ağır psikolojik çöküşle sonuçlanan vakaları tetiklediğini artık belgelerle görüyoruz” uyarısında bulundu.



Ortaya çıkan vakalar arasında, yıllardır ilaç tedavisiyle şizofrenisini kontrol altında tutan bir kadının ChatGPT tarafından teşhisin yalan olduğuna ikna edilip ilacını bırakması ve ardından ağır bir sanrı sürecine girmesi dikkat çekiyor.



Başka bir olayda ise herhangi bir psikolojik sıkıntı geçmişi olmayan bir yatırımcı, ChatGPT’nin etkisiyle kendisini hedef alan “hükümet dışı bir sistem” keşfettiğine inandı.



Benzer şekilde, üç çocuk babası bir adam da ChatGPT’nin ikna etmesiyle “yeni bir matematik türü” bulduğunu düşünerek sanrılara kapıldı.



Uzmanlar, mevcut ruh sağlığı altyapısının böylesine hızlı artan yeni hasta yükünü kaldırıp kaldıramayacağı konusunda da endişeli.

