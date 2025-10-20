Psikologlar araştırdı: Eşinize söylememeniz gereken 2 şey

Dürüstlük, insan ilişkilerinin temel erdemlerinden biri olarak görülür. Özellikle romantik ilişkilerde açıklık ve şeffaflık, çiftlerin birbirine güven duyması için en önemli unsur kabul edilir. Ancak uzmanlara göre, her durumda “tam dürüstlük” en doğru yaklaşım olmayabilir.



Araştırmalar, bazı durumlarda sessiz kalmanın, acımasız bir dürüstlükten çok daha sağlıklı olabileceğini gösteriyor. Partnerinize karşı nazik, ölçülü ve yapıcı davranmak; gerçeği olduğu gibi söylemekten daha faydalı sonuçlar doğurabiliyor.



Forbes, psikoloji araştırmalarından hareketle, ilişkide saklamanın ya da dile getirmemenin “tamamen normal olduğu” iki konuyu yazdı:



BEDENSEL DEĞİŞİMLER



Partnerinizin vücudundaki küçük değişiklikleri fark ettiğinizde, bunu dile getirme isteği duyabilirsiniz. Kilo artışı, yeni çıkan kırışıklıklar veya ciltteki bir değişiklik hakkında yorum yapmak, ilk bakışta iyi niyetli bir dürüstlük gibi gelebilir. Ancak uzmanlar, bu tür yorumların çoğu zaman karşı tarafta özgüven kaybına ve utanca yol açtığını belirtiyor.



Family, Systems & Health dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, partnerinden kilosu hakkında yorum duyan kişilerin yüzde 55’i bu konuşmadan sonra kendini daha kötü hissediyor. Üstelik bu, sözlerin ne kadar yumuşak ya da esprili bir dille söylendiğine bakılmaksızın geçerli.



YAPICI OLMAYAN ELEŞTİRİ



Hiç kimse mükemmel değildir; partnerinizde de zaman zaman hoşunuza gitmeyen davranışlar olabilir. Fakat bu durum, her memnuniyetsizliği dile getirmeniz gerektiği anlamına gelmez.



“Dürüstlük” adına yapılan sert veya alaycı eleştiriler, çoğu zaman karşınızdaki kişiyi geliştirmek yerine savunmaya iter. Behavior Therapy dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bireyler partnerlerinin yorumlarını düşmanca algıladığında, ilişkiden duydukları memnuniyet azalıyor.



Aynı çalışma, duygularını bastıran kişilerin -örneğin öfkesini saklayan veya sabırsız davrananların- eleştirilerinin daha sert algılandığını da ortaya koyuyor. Düşüncelerini ifade etmeden önce sakinleşen kişiler ise çok daha destekleyici bulunuyor.

