PTT, Türkiye Kart'ı çıkarıyor: Her ilde tek ulaşım kartı

PTT Genel Müdürü Gülten, tüm şehirlerdeki ulaşım araçlarında geçerli olacak Türkiye Kart'ın hazırlığının yapıldığını söyledi. Gülten, birçok belediye ile anlaşmayı yaptık dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 11:58

PTT, Türkiye Kart'ı çıkarıyor: Her ilde tek ulaşım kartı
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AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu kartlarının tek bir kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız." dedi.

Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki standında yanıtladı.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve leşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu kartlarının tek bir kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu.

Tüm belediyelere 'toplu sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

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