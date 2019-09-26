PUBG'ye gelen 4.3 güncellemesi, oyuncuları her maçta hayatta kalma becerileri için ödüllendiren Survival Mastery adında yeni bir karakter geliştirme yöntemi sunuyor.

Bunun yanında her oyuncunun çarpışma detayları, onların ve ekiplerinin savaş boyunca nasıl performans gösterdiğini öğrenmek için incelenebilir olacak.

Survival Mastery ayrıca diğer oyuncularla etkileşime girdiğinde hayatta kalma başarılarınızı göstermenin yeni bir yolu olan PUBG ID'yi de tanıtıyor! PUBG ID'nizi tamamen size özel kılmak için isim plakanızı, amblemlerinizi ve hatta karakterinizin pozunu kişiselleştirebileceksiniz.



Sezonun ruhuna girmek isteyen oyuncular için korkutucu ve eğlenceli Cadılar Bayramı kostümleri de savaş alanlarına geldi. Kostüm parçaları tek tek veya% 33 indirim karşılığında bir set olarak satın alınabilecek. O kadar korkakça olmayan Leo kostümü, zor kazanılmış BP'nizi kullanarak da edinilebilir.



Ayrıca 4.3 güncellemesiyle yepyeni bir silah; çift namlulu, pompalı, DBS tüfeği de geliyor. 14 mermi alan ve saniyede iki atış yapabilecek olan DBS, oyunların son çeyreğinde gerçekleşen yakın dövüşlerde çok önemli olacak.

4.3 güncellemesinde çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleri de mevcut, bu nedenle daha fazla ayrıntı için tam yama notlarına göz attığınızdan emin olun.