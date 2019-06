PUBG Corporation'ın yeni stüdyosunun başına geçecek isim belli oldu. PUBG Corporation, yeni oyun geliştirme stüdyosu Striking Distance'ın CEO'su olarak Glen Schofield'ı seçtiğini açıkladı.

Schofield, PUBG evreninde özgün bir hikaye anlatımı deneyimi yaratmak için sıfırdan, birinci sınıf bir geliştirme ekibi kuruyor. 28 yıldan fazla deneyime sahip, kendini kanıtlanmış bir yönetici ve endüstri lideri olan Schofield, Dead Space serisinin yaratılmasında etkili olurken, sonrasında ise gişe rekorları kıran Call of Duty markasının gelişmesine şekil vererek geliştirici ekibe liderlik etmişti.

Schofield, 2009 yılında kurduğu ve ticari olarak başarı ve ödüller kazanan; Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare ve Call of Duty: WWII oyunlarını geliştiren Sledgehammer Games'ten PUBG'ye transfer oluyor. Schofield, Sledgehammer Games'ten önce ise Visceral Games’te Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak çalışmıştı.

Burada da, İnteraktif Sanat ve Bilimler Akademisi (Academy of Interactive Arts & Sciences ) ile İngiliz Film ve Televizyon Akademisi’nden (BAFTA) ödüller kazanan Dead Space'in yaratılmasına ve geliştirilmesine öncülük etti.



Schofield, “Kariyerim boyunca inanılmaz hikayeler anlatan olağanüstü oyunlar yapmak için birçok fırsatım oldu ve her biri benim için özel bir şey ifade ediyor” dedi. “Şimdi ise bu tecrübelerim Striking Distance'da yeni tasarımları ve konseptleri keşfedebilecek bir AAA takımı oluşturmama yardımcı olacak.”