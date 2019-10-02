PUBG 4.3 Güncellemesi, oyuncuları her maçta hayatta kalma becerileri için ödüllendiren Hayatta Kalma Ustalığı formunda ilerlemeyi takip etmenin yeni bir yöntemini de getiriyor.

Her çarpışma karşılaşmasının ayrıntılı bir incelemesine, oyuncuların ve ekiplerinin savaş boyunca nasıl performans gösterdiğinin takibi için bakılabilir.



Hayatta Kalma Ustalığı ayrıca diğer oyuncularla etkileşime girdiğinde hayatta kalma başarınızı göstermenin yeni bir yolu olan PUBG ID'yi tanıtıyor. PUBG ID'nizi tamamen size özel kılmak için isim plakanızı, amblemlerinizi ve hatta karakterinizin pozunu kişiselleştirebilirsiniz.



Ayrıca 4.3 Güncellemesi, yepyeni bir kasa silahı, çift namlulu, pompalı, DBS av tüfeği de barındırıyor. 14 mermi tutan ve saniyede iki atış yapabilecek olan DBS, oyunların son çeyreğinde gerçekleşen yakın dövüşlerde çok önemli olacak.



Konsol Güncellemesi 4.3'te de çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleri var, bu nedenle daha fazla ayrıntı için tam düzeltme notlarını buradan kontrol ettiğinizden emin olmalısınız.