Geçen yıl büyük başarı elde eden PUBG MOBILE STAR CHALLENGE sonrasında, Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG MOBILE için bugüne kadarki en büyük ödül havuzunu oluşturdu.

Yarı profesyonel ve profesyonel oyuncular 8 Mart Cuma - 18 Mart Pazartesi (UTC) tarihleri arasında yarışmaya kayıt olabilecekler. PMCO 2019’a kayıt hakkında detaylı bilgilere pubgmobile.com/esports/ adresinden ulaşılabilecek. Yarışmaya katılım için açıklanan gereksinimler ise şu şekilde:



- Tüm yarışmacılar turnuvanın başlangıç tarihinde 16 yaşından büyük olmalıdır.

- Kanunen belirlenen reşit olma yaşının altındaki tüm yarışmacılar katılım için ailelerinden izin almalıdır.

- Reşit olma yaşı sınırlaması ve ilgili kurallar her bölgenin ve ülkenin kendi kanunlarına görbelirlenecektir.

- Her takımdan en az üç kişi temsil ettikleri bölge ve ülkeden olmalıdır.

- Tüm katılımcılar önceki sezon sonunda en az Platinum seviyesinde olmalıdır.

(Diğer gereksinimler yukarıda bağlantısı verilen web sitesinde yer almaktadır.)



PMCO 2019, İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere iki bölüme ayrılacak, Global Finaller ve bu iki bölümün ayrı ödül havuzları bulunacak. İlkbahar Dönemi Global Finalleri, Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek.

Oyun için önceki resmî turnuva olan olan PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’a, dünya genelinde yapılan turnuvalar serisinin sonucunda Dubai’deki finallerde 5 binden fazla kişi fiziksel katılım sağlarken, 230 milyondan fazla çevrimiçi izlenme elde edildi. Tayland merkezli RRQ Athena, Küresel Şampiyon olarak 200 bin dolar ödül kazandı.