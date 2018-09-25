Samsung Galaxy Note 9 sponsorluğunda düzenlenen ‘PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’, ünlüleri, profesyonel oyuncuları ve influencer’ları ilk defa düzenlenecek olan şampiyonlar serisinde bir araya getiriyor. Buna ek olarak, PUBG MOBILE, Samsung Galaxy Apps’ten de indirilebilecek.



Şampiyonaya katılmak için oyuncuların belirtilen yayın platformlarında 1.000’den fazla hayrana ya da takipçiye sahip olması gerekiyor.

Buna karşın, oyuncular bu gereksinim olmaksızın dört kişilik takımlar kurarak katılabilirler. Kayıtlar 10 Eylül’de sona ererken, 15.000’den fazla takım başvurusu yapıldı.



Altı bölgenin her birinden en yüksek sonuçlar alan 20 takım, ilk aşamada PUBG MOBILESTAR CHALLENGE’ elemelerinde mücadele edecek, kazananlar ise global finallere katılacak.

Bölgesel ve global kazanan takımlar 600.000 dolarlık ödülü şu şekilde paylaşacaklar:



Global Final Şampiyonu: 200.000 dolar



Üçüncü Takım: 10.000 dolar



İkinci Takım: 100.000 dolar



Üçüncü Takım: 50.000 dolar



Bölgesel Final Şampiyonu: 20.000 dolar



Bölgesel İkinci Takım: 15.000 dolar