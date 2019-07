PUBG Corporation’ın 9-11 Ağustos tarihlerinde Güney Kore’nin Seul’deki Jangchung Arena’da gerçekleşmesi planlanan Nations Cup etkinliği öncesinde, 16 takımın her biri için tam kadrolar açıklandı.

Diğer uluslararası spor etkinliklerine benzer şekilde, en iyi PUBG profesyonelleri 500.000 dolarlık ödül havuzundan pay almak için ülkeleri temsil etmek üzere seçildiler.



Listedeki açıklamaya ek olarak firma, oyunun hatırası olarak hazırlanan bir skin olan PUBG Nations Cup Pan'ı da açıkladı. Debossed Nations Cup logolu sınırlı sayıda hazırlanan Pan, 31 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında 9.99 dolara satın alınabilecek.



Nations Cupda yarışan 16 takımın son kadrosu şöyle:



Arjantin Ernzxr (BitLoft Esports)SzylzEN (BitLoft Esports)RiboxD (Team Singularity)p0me (Team Singularity)Koç: Patt (Piantaos Gaming)



Avusturya luke12 (Athletico)Zoidm8 (Athletico)Insight (Incognito)Jouxy (Incognito)Koç: Nutshot (Team Immunity)



Brezilya rogiwOw (FURIA Esports)Rdnx (FURIA Esports)and1FPS (Red Canids Kalunga)rustyzera (Red Canids Kalunga)Koç: Nananga (Black Dragons)



KanadaKaymind (Cloud9)DrasseL (Ghost Gaming)Meluke (Tempo Storm)Moody (Team Envy)Koç: Didz (Lazarus)



ÇinGODV (Four Angry Men) Summer (VC Gaming)Mad98 (ARK.GAME TEAM) Dec12th (Black Ananas)Koç: Cameal (AMY Spacetime)



Finlandiya Sambty (Team Liquid)Tiikzu (Winstrike)Mxey (Faze Clan)Jembty (Team Liquid)Koç: Skuijke (ENCE)



Almanya UdyrMayFire (G2 Esports)Caint (G2 Esports)Braexco (G2 Esports)ItzzchrizZ (G2 Esports)Koç: CupofMagic (ALTERNATE aTTaX)



JaponyaDep (Crest Gaming Xanadu)CiNVe (SunSister Suicider's)SSeeS (DetonatioN Gaming White)gabha (SunSister Suicider's)Koç: DMM GAMES



Rusya ADOUZ1E (Natus Vincere)ubah (Faze Clan)ceh9 (Natus Vincere)Kemba7 (CrowCrowd)Koç: Dyrem (Reciprocity)



Güney Kore Pio (Gen.G)Inonix (DPG danawa)Loki (Gen.G)Aqua5 (DeToNator)Koç: SeungHu Bae (Gen.G)



Tayland Thanawat (Armory Gaming)DUCKMANZ (Armory Gaming)MinORu (MiTH)shippyS (Tokio Striker) Koç: Voo (MiTH )



Türkiye Mertgungor (Digital Athletics)ABeautifulDeath (Digital Athletics)SIXMO (Digital Athletics)Iroh (Digital Athletics)Koç: Dr1LL (Digital Athletics)



İngiltereRealzx (Pittsburgh Knights)mykLe (Team SoloMid)vard (Ninjas in Pyjamas)MiracU (Ninjas in Pyjamas)Koç: microstar (Tempo Storm)



ABDSharky (Tempo Storm)Zanpah (Tempo Storm)Valliate (SpaceStation Gaming)Bahawaka (SpaceStation Gaming)Koç: Jabroni (Ghost Gaming)



VietnamSapauu (Sky Gaming Daklak)Nhism (Refund Gaming)Leviz (Divine Esports)Basill (Cerberus Esports)Koç: DjChip (Refund Gaming)



Çin Tapei SR (ahq eSports Club)ChiaWei1031 (GEX)Milk (ahq eSports Club)Leo (MP5) Koç: AfteR (Ahq eSports Club)