PUBG tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 17:15
Krafton, geçtiğimiz aylarda düzenlenen The Game Awards'da yaptığı açıklamada, PUBG'nin yeni yılda oynaması ücretsiz (free-to-play) olacağını duyurmuştu.
PUBG, TÜM PLATFORMLARDA OYNAMASI ÜCRETSİZ OLDU
Oyun 12 Ocak tarihinden itibaren oynaması tamamen ücretsiz olarak oyuncu karşısına çıkacak.
PUBG BATTLEGROUND PLUS
Oyunu bedava olmasından önce para verip satın alan kullanıcıların hesapları çeşitli avantajları da beraberinde getirecek olan premium hesaplara dönüştürülecek. Böylece bu oyuncuların hakları da korunmuş olacak.
Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.
BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.
BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLERİ
Battleground Plus'a sahip hesaplar, otomatik olarak şunlara erişim sağlayacak:
Survival Mastery XP +%100 artırma
Kariyer – Madalya sekmesi
Dereceli Mod
Özel eşleşme sunucuları
BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:
Kaptanın Kamuflaj Şapkası
Kaptanın Kamuflaj Maskesi
Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri
Bonus 1300 G-COIN
MEVCUT OYUNCULARA 'ÖZEL HATIRA PAKETİ'
PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyuncular, bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG Özel Hatıra Paketi'ne otomatik olarak sahip olacaklar.
Ödüller:
BATTLEGROUNDS Plus
Kostüm kozmetik seti
Savaş Görmüş Miras Korse
Savaş Görmüş Miras Ceket
Savaş Görmüş Miras Eldiven
Savaş Görmüş Miras Pantolon
Savaş Görmüş Miras Bot
Köstek ve Cıvata Mirası - Tava
İsimlik - Savaş Görmüş Miras