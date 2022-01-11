PUBG tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu

PlayerUnknown's Battlegrounds yani bilinen adıyla PUBG, tüm platformlarda oynaması tamamen ücretsiz oldu. 12 Ocak 2022'de yapılacak olan ana sunucu bakımı ardından tüm platformlardan bedava indirilebilecek.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 17:15

PUBG tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu

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Krafton, geçtiğimiz aylarda düzenlenen The Game Awards'da yaptığı açıklamada, PUBG'nin yeni yılda oynaması ücretsiz (free-to-play) olacağını duyurmuştu.

PUBG, TÜM PLATFORMLARDA OYNAMASI ÜCRETSİZ OLDU

 12 Ocak tarihinden itibaren oynaması tamamen ücretsiz olarak oyuncu karşısına çıkacak.

PUBG BATTLEGROUND PLUS

Oyunu bedava olmasından önce para verip satın alan kullanıcıların hesapları çeşitli avantajları da beraberinde getirecek olan premium hesaplara dönüştürülecek. Böylece bu oyuncuların hakları da korunmuş olacak.

Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.

BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.

BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLERİ

Battleground Plus'a sahip hesaplar, otomatik olarak şunlara erişim sağlayacak:

Survival Mastery XP +%100 artırma

Kariyer – Madalya sekmesi

Dereceli Mod

Özel eşleşme sunucuları

BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:

Kaptanın Kamuflaj Şapkası

Kaptanın Kamuflaj Maskesi

Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri

Bonus 1300 G-COIN

MEVCUT OYUNCULARA 'ÖZEL HATIRA PAKETİ'

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyuncular, bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG Özel Hatıra Paketi'ne otomatik olarak sahip olacaklar.

Ödüller:

BATTLEGROUNDS Plus

Kostüm kozmetik seti

Savaş Görmüş Miras Korse

Savaş Görmüş Miras Ceket

Savaş Görmüş Miras Eldiven

Savaş Görmüş Miras Pantolon

Savaş Görmüş Miras Bot

Köstek ve Cıvata Mirası - Tava

İsimlik - Savaş Görmüş Miras

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