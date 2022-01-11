PUBG tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu

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Krafton, geçtiğimiz aylarda düzenlenen The Game Awards'da yaptığı açıklamada, PUBG'nin yeni yılda oynaması ücretsiz (free-to-play) olacağını duyurmuştu.

PUBG, TÜM PLATFORMLARDA OYNAMASI ÜCRETSİZ OLDU

Oyun 12 Ocak tarihinden itibaren oynaması tamamen ücretsiz olarak oyuncu karşısına çıkacak.

PUBG BATTLEGROUND PLUS

Oyunu bedava olmasından önce para verip satın alan kullanıcıların hesapları çeşitli avantajları da beraberinde getirecek olan premium hesaplara dönüştürülecek. Böylece bu oyuncuların hakları da korunmuş olacak.

Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.



BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.

BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLERİ



Battleground Plus'a sahip hesaplar, otomatik olarak şunlara erişim sağlayacak:



Survival Mastery XP +%100 artırma



Kariyer – Madalya sekmesi



Dereceli Mod



Özel eşleşme sunucuları



BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:



Kaptanın Kamuflaj Şapkası



Kaptanın Kamuflaj Maskesi



Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri



Bonus 1300 G-COIN

MEVCUT OYUNCULARA 'ÖZEL HATIRA PAKETİ'

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyuncular, bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG Özel Hatıra Paketi'ne otomatik olarak sahip olacaklar.



Ödüller:



BATTLEGROUNDS Plus



Kostüm kozmetik seti



Savaş Görmüş Miras Korse



Savaş Görmüş Miras Ceket



Savaş Görmüş Miras Eldiven



Savaş Görmüş Miras Pantolon



Savaş Görmüş Miras Bot



Köstek ve Cıvata Mirası - Tava



İsimlik - Savaş Görmüş Miras

