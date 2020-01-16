PUBG, yeni haritası Karakin'i  duyurdu

Battle Royale Oyunu PUBG'ye 64 oyuncuya ev sahipliği yapacak yeni bir harita ekleniyor.

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5'inci Sezon'u 14 Ocak'ta sona eren PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), 6'ncı sezona yeni harita ile girmeye hazırlanıyor. 
  
PUBG resmi Twitter sayfasından, 'Karakin' isimli yeni haritanın görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu haritanın 64 kişilik olacağı belirtiliyor. 
  
Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Karakin'in bir süredir kullanımda olan Vikendi haritasının yerini alacağı da gelen iddialar arasında.  
  
Oyunun geliştiricisi PUBG Corp, sosyal medyada başlattığı tanıtımların ardından 'Karakin' adlı yeni haritayı kısa bir videoyla tanıttı.  

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