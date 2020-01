PUBG, yeni haritası Karakin'i  duyurdu

5'inci Sezon'u 14 Ocak'ta sona eren PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), 6'ncı sezona yeni harita ile girmeye hazırlanıyor.



PUBG resmi Twitter sayfasından, 'Karakin' isimli yeni haritanın görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu haritanın 64 kişilik olacağı belirtiliyor.



Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Karakin'in bir süredir kullanımda olan Vikendi haritasının yerini alacağı da gelen iddialar arasında.



Oyunun geliştiricisi PUBG Corp, sosyal medyada başlattığı tanıtımların ardından 'Karakin' adlı yeni haritayı kısa bir videoyla tanıttı.



Welcome to #Karakin. The new fast-paced map is now live on PC test servers and coming soon to console! Discover what's new: https://t.co/tEGCw5zmzA pic.twitter.com/8fzTX7KLCb