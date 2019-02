PUBG'de her yeri zombi sardı

Üç gün ve iki gece sürecek olan oyun modu, alışıldık PUBG Mobil oyun yapısı içinde 60 oyuncuyu 30 dakikalık tek bir rauntta karşı karşıya getiriyor. Oyuncular Resident Evil serisindeki Police, Licker ve G1 gibi tanıtık zombilerle karşılaşırken, oyunda PUBG Mobile ekibinin yarattığı zombiler de yer alacak.



Survive till Dawn, gün ışığından günbatımına geçerken başlıyor ve gece boyu sürecek. Zombiler giderek daha agresifleşirken, PUBG Mobile oyuncuları için önemli bir engel teşkil edecek. Gün boyunca oyuncular uzak mesafeden zombileri yenerek BP (savaş puanı) toplayabilecekler. Gün batımı görüş mesafesini azaltırken, zombi savaşını daha tehlikeli yapacak. Gece geldiğinde, zombiler iyice öfkelenecek ve oyuncular iyice düşen görüş mesafesi sebebiyle birebir (PvP) saldırılarda zorlanacak.



Efsanevi Resident Evil 2 karakterleri G (1. Aşama) ve Tyrant da oyunun gece bölümlerindeki yeniden oyuna giriş (spawn) esnasında oyuncuların karşısına çıkacak. Oyuncular ayrıca Resident Evil 2’nin meşhur karaktarleri olan Leon ve Claire Skin setini ve Ada ile Marvin seçeneklerini de bu modu oynayarak kazanabilecekler.



Tencent Global Yayın Merkezi Genel Müdürü Vincent Wang, “Resident Evil 2 ile yaptığımız bu işbirliği basında ve her iki oyunun hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Her iki oyun platformundaki en iyileri bir araya getiren Survive till Dawn adlı yeni oyun modunu tanıtmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Resident Evil serisi oyun dünyasında ikonik bir yere sahip ve oyuncuları bir dehşet gecesine iten bu oyun moduna olan büyük ilginin farkındayız.”



PUBG MOBILE, tanıtıldığı günden bu yana benzersiz bir başarı elde etti; 8 ay içerisinde 30 milyon günlük aktif kullanıcıya ve 200 milyon indirmeye ulaştı. App Annie’ye göre, PUBG MOBILE, 2018’in üçüncü çeyreğinde Çin dışında tüm mobil oyunlar içerisinde en çok aktif kullancıcıya sahip ikinci oyun oldu.



2018’de PUBG MOBILE, tanıtımdan sadece 8 ay sonra çok sayıda ödüle aday oldu ve ödül aldı. Geçtiğimiz ay Google Play Ödülleri’nde “En İyi Oyun”un da aralarında olduğu 3 ödüle layık görüldü. Ayrıca 2018 Altın Joystick Ödülleri’nde “Yılın Mobil Oyunu” ödülünü kazanırken, The Game Awards ve App Store tarafından da çeşitli ödüllere aday olarak gösterildi.