PUBG’de yeni dönem (PUBG 5.2 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?)

PUBG için 5.2 güncellemesi duyuruldu. İşte yeni güncelleme ile oyuna entegre edilecek özellikler.

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PUBG yeni bir güncelleme ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.  
  
Hem konsollarda hem bilgisayarlarda oynama imkanına sunan PUBG için 5.2 güncellemesi duyuruldu. 
  
Platforma entegre edilecek yeni özellikler ile kullanıcılar yeni bir haritaya kavuşuyor.

Bir başka yeni özellik olan 'Çivi Kapanı' yazılımıyla araç saldırılarından korunabileceksiniz.  Keskin nişancı moduyla ise pencere, yol kenarı ağaç ve araçları düzenleyerek korunmaya yardımcı düzenlemelerin yapıldığı duyuruldu. 

Diğer gelen bir özellik ise 'Yol Noktası' Bu özellik ile takım oyunlarınızda arkadaşlarınızda iş birliği yapmanız daha kolay hale gelecek. 
Yol haritanız ile takım arkadaşlarınıza öncülük edebileceksiniz.  
  
PUBG 5.2 güncellemesi 26 Kasım'da konsollarda 20 Kasım'da ise bilgisayarlarda olması bekleniyor. 

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