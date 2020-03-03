PUBG Mobile'da 'ölüm kamerası' dönemi

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi oyunun Android ve iOS uygulamaları için sunuldu. Güncelleme ile platforma pek çok yeni özellik entegre edildi.



PUBG Mobile'a gelen en dikkat çeken yenilik ise Ölüm Kamerası diğer adıyla Ölüm tekrarı özelliği oldu.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar ölümlerinden önce kendilerine saldıranların gözünden bir süre boyunca nasıl öldüklerini izleyebiliyorlar.

Güncelleme ile oyuna DBS isimli yeni bir silah geldi. Sadece Air Drop içerisinde bulunabilen, çift namlulu pompalı tüfek, şarjör başına 2 kurşun atıyor, 12’li fişekli mühimmattan 14 tane taşıyabilir. Holo Sight, Red Dot aksesuarları, 2x ve 6x dürbünlerle kullanılabiliyor.

Güncelleme sonrası oyuncular artık her bir takım arkadaşı için ses yüksekliğini ayarlayabiliyor. Oyuna entegre edilen bir başka yenilik renk körlerini yakından ilgilendiriyor.

Grafik ayarlarından renk körlüğü bulunan oyuncular için Zehirlenme, Duman gibi oyun içi göstergeler için daha fazla renk seçeneği sunuluyor.