Putin, Rusya Uzay Ajansı Başkanı Yuri Borisov'u görevden aldı

Vladimir Putin, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov'u 2,5 yılın ardından görevden aldı.

The Moscow Times'ın haberine göre, Borisov’un yerine 39 yaşındaki Dmitry Bakanov atandı.



Bakanov, son olarak Rusya'nın Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu ve 2011-2019 yılları arasında devlet destekli Gonets uydu iletişim sisteminin başında bulunuyordu.



68 yaşındaki Borisov, Temmuz 2022'de Dmitry Rogozin’den Roscosmos’un başkanlık görevini devralmıştı.

UKRAYNA SAVAŞI UZAY GÖREVLERİNİ ZORA SOKTU

Bu değişim, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşa girmesinden beş ay sonra gerçekleşmişti.

Söz konusu savaş, Rusya’nın birçok eski uzay ortağının Moskova ile bağlarını kesmesine veya azaltmasına neden oldu ve bu durum ülkenin fırlatma ve keşif planlarını zorlaştırdı.

LUNA 25 MİSYONU BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Borisov’un kısa süren görev süresi, çalkantılar ve hayal kırıklıklarıyla geçti.

Bunlardan en dikkat çekeni, modern Rusya tarihindeki ilk Ay misyonu olan Luna 25'in Ağustos 2023’teki başarısızlığıydı. (Rusya’nın bir önceki Ay misyonu, Sovyetler Birliği tarafından 1976’da fırlatılan Luna 24 idi.)



The Moscow Times'a göre, Borisov’un başkanlığı sırasında Roscosmos "yolsuzluk skandalları, uyduların ve diğer uzay araçlarının kaybı ile inovasyon eksikliği" gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.



Buna rağmen, Rus yetkililer Borisov’un görevden alınmasını "planlı bir rotasyon" olarak lanse etti.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Şirketin dinamik bir gelişime ihtiyacı var. Bu yüzden bu tür personel değişiklikleri yapılıyor," dedi.



Borisov, Roscosmos başkanlığı öncesinde de devlet kademelerinde görev almıştı.

20 yıl boyunca Sovyet-Rus ordusunda görev yapan Borisov, daha sonra Savunma Bakan Yardımcılığı ve Savunma ve Uzay Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.