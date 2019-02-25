Qualcomm, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde robotlar için özel olarak tasarlanan Qualcomm Robotik RB3 platformunu duyurdu. Qualcomm SDA/SDM845 çip üzerinde sistemi (SoC) temel alınan platform yüksek performanslı heterojen programlama, özel LTE ağları için CBRS desteği içeren 4G/LTE bağlantısı, cihaz üzerinde otomatik öğrenme ve bilgisayar görüşü için bir yapay zekâ motoru, algılama için yüksek duyarlı sensör işlenmesi, yer tespiti için odometri, haritalandırma, navigasyon, vault-like güvenlik ve Wi-Fi bağlantısı gibi özellikleri bir araya getiriyor.



QALCOMM'DAN ; ARABALAR, EŞYALAR, EVLER VE DRONE'LAR İÇİN 5G ÇİP SETLERİ

Qualcomm Robotik R3 platformu yıl sonuna kadar 5G bağlantı desteğini sunmayı planlıyor. Qualcomm Technologies İş Geliştirme Müdürü ve Otonom Robotik, Drone ve Akıllı Makineler Departmanı Başkanı Dev Singh açıklamasında “Refakatçi robotlar Anki Vector, Elli Q ve Sony Aibo’dan tutun, Cerevo Tripon ve Keecker gibi multimedya robotlarına ve hatta robotik elektrikli süpürgeler iRobot, Ecovacs ve Panasonic gibi fonksiyonel makinelere kadar teknolojilerimiz bugün ulaşılabilir olan envai çeşit robotik ürünlerinin kalbinde yer alıyor. İleri seviyedeki yapay zekâ teknolojimizin robotik mühendislerine yeni nesil akıllı robotların tarım, tüketim, teslimat, denetleme, hizmet, akıllı üretim/Endüstri 4.0, depoculuk, lojistik ve diğer uygulamaların ticarileştirilmesi konusunda yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Platform şu an Linux ve Robot Operating System (ROS)’e ve gelişmiş cihazlardaki yapay zekâ için Qualcomm Nöral işlenme yazılım geliştirme kitine (SFK) destek verirken Qualcomm Computer Vision Suite, Qualcomm Hexagon DSP yazılım geliştirme kiti ve Amazon’un AWS RoboMaker’ı, Ubuntu Linux için destek de planlama aşamasında bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için bir kamera, 4K video çekimi ve yapay zekâ destekli insan ve obje tanımlama, yol planlaması için takip kamerası ve görsel simultane yer tespiti ve haritalandırmadan kaçınmayı engelleme için engel sakınma, Navigasyon için stereo kamera ve insanlar için jest ve obje tanımlamasını düşük ışıkta bile yapabilen time-of-flight kamera gibi özellikler de mevcut platform da yer alıyor.



Algılama, navigasyon ve işlem için cihazda yapay zekâ işlenmesi ve mobil optimizasyon (CV) yeteneklerinin yanı sıra derin öğrenme performansı ve Qualcomm Nöral işleme yazılım geliştirme kitini içeriyor. Bu yazılım geliştirme kiti analizler, iyileştiriciler ve hatta hata giderici aletlerden oluşuyor. Hata gidericiler platform üstünde yazılımcılara ve üreticilere çeşitli heterojen programlama bloklarında derin öğrenmeyi sağlıyor. Dual 14-bit Qualcomm Spectra 280 ISP,32 MP tekli kameraya kadar destek verirken saniye başına 60 kare düşen 4K HDR video çekimine olanak sağlıyor. Qualcomm Koruma İşlemi Ünitesi (SPU) güvenlik önyükleme, kriptografik hızlandırıcı, Qualcomm Güvenilen Yürütme Ortamı (QTEE) ve kamera güvenliği özelliklerini içerirken güç etkinliğini koruyor ve aynı zamanda yüksek seviyede güvenlik ve sağlamlık vadediyor. Geliştirilmiş yapay zekâ, makine öğrenmesi ve biyometrikler, Qualcomm SDA /SDM845 yazılımların görselleştirilmesine yardımcı oluyor. Platform bu yıl sonuna kadar ulaşılabilir olması planlanan 5G desteğinin yanında entegre edilmiş 4G/LTE ve CBRS’yi destekliyor ve sağlam sensör ve mikrofon desteği de veriyor.



Qualcomm Robotik RB3 platformunda geliştirilen ticari ürünlerin 2019’da ulaşılabilir olmaları bekleniyor.



5G'Lİ EKOSİSTEME ÖZEL XR GÖZLÜKLERİ



Qualcomm Technologies Mobil Dünya Kongresi’nde, gelecek nesil mobil üç boyutlu hesaplama deneyimlerine, 5G’li telefonlarla bağlanan XR gözlüklerini sunmak amacıyla oluşan geniş ekosistem desteğini duyurdu.



XR görüntüleyicileri parlak, hafif, başlık şeklinde tasarlandı. Yapılan açıklamaya göre, interaktif, artırılmış (AR) ya da sanal (VR) deneyimleri, yüksek çözünürlüklü görüntü ve gelişmiş tersyüz 6 Derecelik Özgürlük (6DoF) takibi sunacak. Oldukça hafif XR görüntüleyicileri akıllı telefonlarla Qualcomm Snapdragon 855 mobil platform üzerinden bağlantı kurup, USB Type-C aracılığıyla bağlanacak. XR 3 boyutlu mobil programlamaların gelecek nesli olacak ve 5G’nin sağladığı yüksek veri hızı ve düşük gecikme gibi önemli faydalarla, XR görüntüleyicileri 2019’da mobil endüstride iyileştirilmiş ve ticarileşmeye hazır olarak sunulabilecekler.



Uyumluluk gerekliliklerini sağlamak için, Qualcomm aynı zamanda, akıllı telefonlar ve XR gözlükleri arasındaki parçaları içermesi için HMD Hızlandırıcı Programı (HAP)’ın kapsamını genişleteceğini duyurdu.



Ekosistem yeni 5G kullanım alanlarına olanak sağladığı zaman XR görüntüleyicileri akıllı telefon üreticilerinin paket satış tekliflerine ve müşterilere yeni deneyimler getirmelerine de olanak sağlayacak. Geçtiğimiz çeyrekte XR görüntüleyici üreticileri USB-C bağlantısını destekleyen yeni tasarımları göstermişti. Acer HMD gibi VR göstericiler ve en yakın tarihte sunulmuş olan real Light AR gözlükleri ilk olarak Snapdragon 845 işlem kutusuyla bağlantılıydı ve şimdi Snapdragon 855 akıllı telefonlarla da uyumlu çalışabiliyorlar.



Biri Pico tarafından olmak üzere diğer XR görüntüleyici üreticilerinin duyurularının da 2019’da gelmesi bekleniyor. Asus, OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi büyük akıllı telefon markaları Snapdragon 855 akıllı telefonları 2019’da ticarileştirmeyi hedefliyor. XR görüntüleyici girişimi yenilikçi içerikler ve tüketicilere daha geniş hizmet setleri sunmak için tekliflerin kapsamını genişletebilir. LG U+, KDDI Corporation, KT Corp, SK Telecom, Sprint, Swisscom ve TIM gibi uluslararası operatörler gelecek nesil kablosuz ağlarını 5G ve yüksek bant genişliği, düşük gecikme, yüksek kalitede servis gibi faydalarla uyumlu hale getirmek için çalışma halindeler. XR görüntüleyiciler 5G kullanımının gelecek nesile zengin ve interaktif deneyimler sunmasını sağlayan teklifleri mümkün hale getiriyor.



Telekom operatörlerine ek olarak, XR görüntüleyiciler ve akıllı telefon üreticileri, platform ve içerik sağlayanlar 5G üzerinde aplikasyonları ve içerikleri yönetirken kritik önemde olacaklar. HTC-developed VIVe Wave gibi platformla sıra dışı içerik teslim edebilmek için hatasız platform üstü geçiş ve yüksek performanslı geliştirmelere izin veriyor.



Arvizio, NetEase-AR, Iconic Engine, NextVR, SenseTime ve Wikitude gibi diğer platform sağlayıcılar ve uygulama geliştirenler de MWC’de gösterim yapacaklar.



Qualcomm Technologies ekosistem bütünleşmesini XR görüntüleyiciler, aksesuarlar, akıllı telefonlar ve içerik sağlayıcılar üzerinden desteklemeye devam ettikçe İletişim kusursuz bir tüketici satın alma deneyimi için anahtar nokta konumuna gelecek.



4. NESİL YAPAY ZEKA MOTORU İLE 5G EVRENİNDE HIZLI İLETİŞİM



Qualcomm Technologies 2019 Mobil Dünya Kongresinde 4. nesil yapay zekâ motorunu tanıttı. Yeni yapay zekâ motoru, yakın zamanda duyurulan Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platformu temel alınan akıllı telefon modelleri üzerindeki AR kullanıcı deneyimlerini destekliyor.



LG, OPPO, Samsung, Sony ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, yakın zamanda Snapdragon 855 temel alınarak tasarlanan amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Bu cihazların hepsi yapay zekâ özelliklerinin hızlandırılması konusunda Qualcomm yapay zekâ motoru bileşenlerinden yararlanıyor. Cihazdaki dikkate değer yapay zeka özelliklerinin arasında Google NN API ve Qualcomm yapay zeka motoru içindeki Qualcomm Hexagon Vector Processor’ün fark edilerek CPU’dan neredeyse 4 kat daha hızlı şekilde kamera ön izlemesini teslim etmek ve Google Lens’in LG G8 ve V50 kameralara entegre edilebilmesi gibi özelliklere ilaveten çift ve tekli kamera Bokeh, güvenli 3D yüz doğrulama, görüntü tespiti, süper çözünürlük, daha yüksek kalitede kamera ve video çekimi için sayısız iyileştirilmeler, gerçek zamanlı efektlerin işlenmesinin daha kolay ve daha hızlı yapılması gibi avantajları da var.



Aralık 2018’de Qualcomm Technologies, 4.nesil çok çekirdekli Qualcomm yapay zekâ motorunu, daha önceki nesilden 3 katı daha iyi yapay zekâ performansı sunan ve en yakın android bazlı rakibinden 2 katı daha fazla iyi performans gösteren Snapdragon 855’in bir özelliği olarak tanıttı. Snapdragon 855’in içindeki Qualcomm yapay zekâ motorunun yeni özelliği ise yapay zekâ işlenmesi ve daha önceki amiral gemisi mobil platformlara göre vektör işlenmesini iki katına çıkaran Hexagon tensör hızlandırıcı. Bu kombinasyon programlanabilir yapay zekâ hızlandırılmasının güçlü birleşimini sunuyor.